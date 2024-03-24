В Новошешминске появился стихийный мемориал погибшим при теракте в «Крокусе»

В Новошешминске появился стихийный мемориал жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Жители города несут к нему цветы и игрушки.

Сегодня память погибших почтил глава Новошешминского района Вячеслав Козлов. Он также зажег лампаду, ообщает пресс-служба района.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Новошешминского района