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Владеющая «Крокусом» компания пообещала восстановить концертный зал
Концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске, сгоревший после теракта, будет восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба владеющей объектом компании «Крокус Интернешнл».
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — сказано в заявлении, размещенном на сайте компании.
«Крокус Интернешнл» выразила «глубокие соболезнования» и пообещала «делать всё возможное, чтобы помочь властям и специальным службам», а также жертвам нападения.
«Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии», — подчеркнули в компании.
Кроме того, фирма поблагодарила команду концертного зала, которая, как утверждается в сообщении, действовала «профессионально, четко и героически», благодаря чему большинству гостей и сотрудников удалось спастись.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. МЧС сегодня утром уточнило число пострадавших: их 152. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.
Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.
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