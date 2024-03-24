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«Страшная и непоправимая трагедия»: Нурлат скорбит вместе со всей страной
Жители Нурлата продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу возле городского Дворца культуры жители. Таким образом они хотят почтить память погибших при теракте в подмосковном Красногорске, в «Крокус Сити Холле».
Мемориал установили вчера.
«Страшная непоправимая трагедия случилась вчера вечером. Соболезнуем родным и близким... Скорбим вместе с вами», — прокомментировал глава Нурлатского района и города Нурлат Дамир Ишкинеев.
В городе и районе приспущены государственные флаги, отменены мероприятия.
Воскресенье, 24 марта, в России объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек.
Соболезнования родным и близким погибших выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске. Татарстанцы приносят цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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