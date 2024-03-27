Сенатор Клишас заявил о невозможности приговорить террористов к смертной казни

Сенатор Андрей Клишас

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Приговорить устроивших теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» к смертной казни невозможно, даже если Конституционный суд РФ отменит мораторий на соответствующую меру наказания. Об этом в своем Telegram-канале предупредил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор с нескрываемой иронией отозвался об «уважаемых аналитиках и экспертах Telegram», которые «убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде».

Клишас напомнил, что статья 205 УК РФ («Террористический акт») предполагает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, если преступление повлекло за собой смерть человека. При этом уголовные дела по этой статье с 2008 года не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей, но, согласно Конституции, приговорить к смертной казни может только суд с участием присяжных.

«Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория», — подчеркнул в связи с этим сенатор.

Аналогичным образом, по словам члена Совета Федерации, обстоят дела и с преступлениями так называемой «педофильской» направленности. Суды присяжных не могут их рассматривать, а максимальным возможным наказанием опять-таки является пожизненное заключение.

Смертной казнью, согласно Уголовному кодексу, могут наказываться такие преступления, как квалифицированное убийство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и геноцид. Все дела по соответствующим пяти статьям Уголовного кодекса РФ рассматриваются с участием присяжных заседателей.

«Внимательно читаем Конституцию, уголовный закон, правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации и выступления В. Д. Зорькина (председателя КС Валерия Зорькина — прим. Т-и) — очень помогает наведению порядка в голове», — резюмировал Андрей Клишас.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По информации Следственного комитета, погибли 139 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182. . Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.