Око за око: нужна ли в России смертная казнь после кровавой трагедии в «Крокус холле»?

Владимир Васильев: «Сейчас много задают вопросов о смертной казни – эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Верните смертную казнь!

После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» в российском обществе возобновились дискуссии о снятии моратория на применение смертной казни. В парламенте России три думские фракции (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») из пяти напомнили о том, что давно выступают за принятие такого решения. Особенно выделяется публичное высказывание руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева о том, что в нижней палате «глубоко проработают вопрос и вынесут решение, отвечающее запросу общества».

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни – эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», – заявил журналистам Васильев, говоря о теракте в «Крокус Сити Холле».

К слову, опросы показывают, что снятие моратория на применение смертной казни поддерживает достаточно большое количество россиян. В 2019 году 53% россиян поддерживали возвращение смертной казни за терроризм, следует из опроса ФОМа. Самый свежий из опросов – июнь 2021 года. И тогда 41% опрошенных высказался за восстановление смертной казни за отдельные преступления. Если проводить опрос по этой теме сейчас, после теракта, то цифры проголосовавших «за смертную казнь», очевидно, будут значительно выше.

В духе своих чрезвычайно резких высказываний заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказался сегодня об отношении террористам:

«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», – высказался он.

Причиной отказа от применения смертной казни в России в ельцинские времена стала необходимость «следования европейским стандартам» Фото: © «Татар-информ»

Смертная казнь в новейшей истории России

Смертная казнь в Российской Федерации по действующей Конституции 1993 года «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться. Вопрос о ее применении окончательно был разъяснен Конституционным судом в 2009 году на основании Конституции и международных договоров.

Причиной отказа от применения смертной казни в России в ельцинские времена стала необходимость «следования европейским стандартам». В 1996 году Россию пригласили в Совет Европы только при условии отмены смертной казни.

16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время). Несмотря на то что 6-й протокол так и не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в России запрещено применять согласно Венской конвенции, которая предписывает государству, подписавшему договор, вести себя в соответствии с договором до его ратификации.

В 2009 году Конституционный суд РФ признал невозможность назначения смертной казни даже после введения суда присяжных.

Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года. Тогда был расстрелян серийный маньяк Сергей Головкин, известный также как Фишер или Удав.

Сергей Марков: «Большинство общества выступает за возвращение смертной казни. А правительство должно выполнять волю народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аргументы «за»

Сегодня понятие «европейские стандарты» стало в России относиться к разряду ругательств. Ведущие российские политики и общественное мнение в большинстве поддерживает снятие моратория на смертную казнь. На первый план в общественной дискуссии стали выходить следующие аргументы в пользу такого решения, которые сформулировал известный российский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале:

Большинство общества выступает за возвращение смертной казни. А правительство должно выполнять волю народа. Смертная казнь за наиболее жестокие преступления, совершенные сознательно, рассматривается как важная справедливость по отношению к жертвам и к их родственникам. Часто за жестокие преступления потом отпускают людей после заключения. И это несправедливо, когда убийца потом гуляет на свободе и веселится. К смертной казни общество прибегает в те периоды, когда насилие уже достигло высокой степени. Смертная казнь вводится, чтобы остановить рост насилия, чтобы сбить волну убийств. Очевидно, что угроза смертной казни может остановить какого-то потенциального убийцу или террориста.

Казалось бы, исчерпывающие аргументы, но есть и другая позиция

Наказание в виде пожизненного лишения свободы для многих преступников даже страшнее, чем смертная казнь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аргументы «против»

Собственно, главный аргумент правового характера озвучен в российском парламенте.

«Сейчас ни Госдума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного cуда по вопросу о смертной казни», – отметил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении.

«Мы против как были, так и остались», – уточнил он, говоря о смертной казни.

Сейчас существует почти непреодолимый барьер в виде постановлений Конституционного суда. Юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно только изменив Основной закон, Конституцию, что потребует созыва Конституционного собрания.

Можно, конечно, попробовать перепрыгнуть и этот барьер, но возникают и другие аргументы:

Существует так называемый институт субъективного вменения. Приговор выносит судья, то есть человек. А человеку свойственно ошибаться, и он может допустить и допускает порой непоправимые ошибки. Могут ошибаться и следователи. И никто не застрахован от откровенных фабрикаций в уголовном деле. Достаточно вспомнить, как в СССР в 1978 году по делу маньяка Чикатило был расстрелян невиновный житель города Шахты Кравченко .

был расстрелян невиновный житель города Шахты . Смертная казнь неэффективна с точки зрения предотвращения преступлений. Она, вопреки расхожему мнению, не снижает криминализированность общества. Уровень преступности в Иране, где практикуется смертная казнь, такой же, как в скандинавских странах, где нет в принципе жестоких наказаний.

Наказание в виде пожизненного лишения свободы для многих преступников даже страшнее, чем смертная казнь. По сути, это равносильно заживо сгнить за решеткой.

Ценность человеческой жизни абсолютна и для людей, и для государства в XXI веке. Принцип «око за око» возвратит в самые мрачные времена Средневековья.

В случае с терактами чаще всего ответственность несут исполнители, а не заказчики, что не решает самой проблемы терактов. Организаторы могут сидеть в Британии или Штатах, координаторы в Киеве, но пока ни те ни другие не наказаны «смертной казнью», пусть и неформальным образом, теракты будут продолжаться.

К слову, к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» смертную казнь в случае ее возвращения будет применить невозможно, поскольку уголовный закон обратной силы не имеет. Максимум, что грозит убийцам, – это пожизненное заключение. Справедливо это или нет – решать вам, уважаемые читатели.