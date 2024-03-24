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Рахмон в беседе с Путиным: Террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и чувство солидарности из-за гибели мирных граждан при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Рахмон в ходе разговора обратил внимание на то, что «этому преступлению нет и не может быть оправдания». Кроме того, по информации российской стороны, собеседники заметили, что специальные службы и профильные ведомства обеих стран проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму и что эта деятельность будет активизирована.
В свою очередь национальное агентство Таджикистана «Ховар» информирует, что глава этого центральноазитского государства подчеркнул: «Террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».
Кроме того, Эмомали Рахмон пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и передал «искренние слова соболезнования и поддержки» семьям и близким погибших.
Стороны также подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма, отмечает «Ховар».
Помимо прочего, в связи с этим была упомянута важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами, добавляет агентство.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.
Upd. (14.06): Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн ранее заявил, что в салоне автомобиля подозреваемых в совершении теракта, были найдены паспорта граждан Таджикистана. До этого МИД центральноазиатской страны отверг причастность ее граждан к нападению. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров на этом фоне призвал не допустить преследований по национальному или религиозному признаку.
Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.
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