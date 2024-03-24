Кадыров: На фоне трагедии враги России пытаются использовать национальный вопрос

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Фото: t.me/RKadyrov_95/

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал не допустить преследований по национальному или религиозному признаку на фоне теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«<...> враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос. <...> Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку», — заявил глава Чечни, при этом еще раз выразив соболезнования родным и близким погибших.

По словам политика, хотя правоохранители сейчас не допускают таких преследований, «уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам».

В связи с этим Кадыров пообещал, что «с подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации». По его мнению, допускающие подобные призывы становятся «добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб».

«Нам нужна сильная и сплоченная Россия. Всем терпения и мира. И пусть восторжествует справедливость!» — заключил руководитель Чечни, до этого призвав жителей страны «благоразумно смотреть на вещи» и «быть объективными и полезными государству гражданами».

Upd. (9.35): Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. МЧС сегодня утром уточнило число пострадавших: их 152. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.