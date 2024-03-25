Мишустин заявил, что виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Виновные в нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» понесут наказание, они не заслуживают пощады. Об этом на встрече с членами фракции КПРФ в Государственной Думе заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады», — заметил Премьер на встрече с парламентариями (видео опубликовано в Telegram-канале Правительства).

«Убежден, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. И наша прямая обязанность — сделать всё возможное для их благополучия, для развития России», — сказал Мишустин, отметив работу врачей, спасателей и правоохранителей, а также действия тех, кто спасал от террористов находившихся рядом, и доноров крови.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал отомстить всем причастным к организации теракта в «Крокусе». Позднее он выразил уверенность, что все они заслуживают смерти.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.