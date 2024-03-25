Медведев: Причастные к теракту в «Крокусе» заслуживают смерти

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что все причастные к теракту в московском «Крокус Сити Холл» заслуживают самой высокой меры наказания — смертной казни. Об этом он написал в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос «Что делать с пойманными террористами?».

«Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — пишет Медведев в посте.

Напомним, трагедия в московском ТЦ произошла вечером 22 марта. В результате теракта, по данным следкома России, погибли 137 человек. Позже задержали 11 человек, в том числе всех 4 непосредственных исполнителей.