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Медведев: Причастные к теракту в «Крокусе» заслуживают смерти
Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что все причастные к теракту в московском «Крокус Сити Холл» заслуживают самой высокой меры наказания — смертной казни. Об этом он написал в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос «Что делать с пойманными террористами?».
«Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — пишет Медведев в посте.
Напомним, трагедия в московском ТЦ произошла вечером 22 марта. В результате теракта, по данным следкома России, погибли 137 человек. Позже задержали 11 человек, в том числе всех 4 непосредственных исполнителей.
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