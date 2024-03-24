Медведев пообещал отомстить всем причастным к организации теракта в «Крокусе»

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале анонсировал месть всем причастным к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель», — поделился своим пониманием ситуации и перспектив экс-президент России.

«Ждите, ублюдки», — добавил Медведев, традиционно не удержавшись от подчеркнуто грубой лексики. Вместе с тем он пожелал «Царствия Небесного всем безвинно убиенным».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.