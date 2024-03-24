Число погибших в «Крокусе» возросло до 137 человек

Количество погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 137, сообщили в СК РФ.

«Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы», – указано в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области заявили, число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 154.

С места теракта в «Крокус Сити Холле» изъяли 2 автомата Калашникова, 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, сообщает СК.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник».

По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.