Представитель Нигера выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Собеседник Президента выразил ему соболезнования в связи с многочисленными жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Нигерийский народ солидарен с россиянами.

Также участники разговора затронули двустороннюю повестку, заявив о настроенности на активизацию диалога и развитие сотрудничества между странами.

«Проведен также обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе с акцентом на координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Накануне на заседании, посвященном принимаемым мерам после теракта, Президент России Владимир Путин обратил внимание, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*».

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, ДАИШ) — джихадистская группировка, признанная террористической во многих странах мира, в том числе и в России.