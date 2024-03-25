Путин: Теракт в «Крокусе» совершили радикальные исламисты, но нас интересует заказчик

Президент России Владимир Путин

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Президент РФ Владимир Путин на заседании, посвященном принимаемым после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» мерам, заявил, что на комплекс напали радикальные исламисты, но заказчика преступления еще предстоит определить. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», — заметил российский лидер.

«Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*», — добавил Путин.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — подчеркнул в связи с этим Президент РФ.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что расследование теракта в «Крокусе» «должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности».

Ранее аффилированное с ИГ* агентство Amaq заявило, что организация берет на себя ответственность за теракт. По данным американских официальных лиц, атаку мог организовать филиал группировки — также запрещенное в РФ «Исламское государство в Афганистане» (известное и как «Вилаят Хорасан»).

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, 75 из них опознаны. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, ДАИШ) — джихадистская группировка, признанная террористической во многих странах мира, в том числе и в России.