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Песков заявил, что Путин работал без сна в ночь теракта в «Крокусе»
Ночь после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Президент России Владимир Путин работал без сна. Доклады поступали ему вне зависимости от времени, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков жерналисту Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что в подобных ситуациях работа ведется в круглосуточном режиме.
«Руководители этих ведомств докладывали президенту невзирая на время, — подчеркнул пресс-секретарь Президента. — Это все происходило до утра. Собственно, когда завершилось размещение всех в больницы, когда прошли первые операции, конечно, [вице-премьер Татьяна] Голикова уже под утро докладывала».
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По информации Следственного комитета, погибли 139 человек. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин.
Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
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