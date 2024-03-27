Песков заявил, что Путин работал без сна в ночь теракта в «Крокусе»

Ночь после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Президент России Владимир Путин работал без сна. Доклады поступали ему вне зависимости от времени, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков жерналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях работа ведется в круглосуточном режиме.

«Руководители этих ведомств докладывали президенту невзирая на время, — подчеркнул пресс-секретарь Президента. — Это все происходило до утра. Собственно, когда завершилось размещение всех в больницы, когда прошли первые операции, конечно, [вице-премьер Татьяна] Голикова уже под утро докладывала».

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По информации Следственного комитета, погибли 139 человек. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.