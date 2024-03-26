Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу теракта в «Крокусе»

Тех, кто злорадствует по поводу теракта в «Крокус Сити Холле», невозможно назвать иначе чем подонками. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, такие подонки есть, — приводит его слова ТАСС. — Оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя».

Также он напомнил, что украинский политик Алексей Арестович* оговорился, признавая причастность Украины к трагедии в Подмосковье, унесшей более сотни жизней.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Накануне на заседании, посвященном принимаемым мерам после теракта, Президент России Владимир Путин обратил внимание, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ**».

* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, ДАИШ) — джихадистская группировка, признанная террористической во многих странах мира, в том числе и в России.