«Главное – живы»: что известно о крушении поезда Казань – Адлер под Волгоградом

Пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Фото: очевидцы

«МЧС России деблокировало пострадавших в искореженном поезде»

Около половины первого дня в телеграм-каналах начала появляться информация о том, что пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области.

В первые же минуты после ЧП очевидцы сообщали в социальных сетях, что поезд столкнулся с «КАМАЗом». Информации о погибших и пострадавших не было. Люди снимали видео с перевернутыми в полях вагонами, из которых продолжали выбираться пассажиры.

На одном из видео был заметен кузов грузовика – того самого, водитель которого решил проскочить перед поездом и из-за которого, по предварительным данным, произошла авария. Чуть позже в РЖД подтвердили сход с рельсов девяти пассажирских вагонов поезда Казань – Адлер, информацию об этом компания разместила в своем официальном аккаунте в соцсетях.

«Сегодня в 12.35 на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань – Адлер. В результате произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда. Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда. Движение поездов на участке приостановлено», – сообщили в пресс-службе РЖД.

На место происшествия начали стекаться сотрудники экстренных служб, в их числе сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники МЧС России рассказали, что с места происшествия эвакуируют пострадавших. Там работали 324 специалиста и 109 единиц техники. К вылету подготовили два вертолета Ми-8 МЧС России. Пожарно-спасательные подразделения деблокировали пострадавших, оказывали первую помощь.

В это же время Южная транспортная прокуратура организовала проверку, а следователи возбудили уголовное дело после столкновения поезда с «КАМАЗом».

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», – добавили в Южной прокуратуре.

«Дети из Челнов ехали на танцевальный конкурс»

В поезде Казань – Адлер, по официальным данным, находились 813 человек, об этом рассказали в администрации Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров в первые минуты после ЧП провел оперативное совещание — поставил задачи по оказанию всей необходимой помощи пассажирам поезда и ликвидации последствий ЧП.

«На неохраняемом переезде перегона Гремячая – Котельниково произошло столкновение поезда №491 Казань – Адлер с грузовым автомобилем. По предварительным данным, 9 из 20 вагонов и электровоз сошли с рельсов. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб», – сообщил Бочаров.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте координирует работу по ликвидации последствий ДТП Фото: volgograd.ru

Ситуацию местные власти взяли на особый контроль. Ближе к двум часам дня Минздрав сообщил о первых пяти госпитализированных людях, среди которых был один ребенок. К этому времени очевидцы стали все больше публиковать фотографии искореженных вагонов и работу спецслужб.

А следователи СК России назвали статью, по которой возбудили уголовное дело после столкновения пассажирского поезда Казань – Адлер с грузовым автомобилем «КАМАЗ». Дело было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. А глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ЗМСУТ СК России Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В СМИ начала распространяться информация о якобы детях из Татарстана, ехавших этим поездом в лагеря отдыха. Но эту информацию опровергли в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«На данном поезде организованных групп из Татарстана, следующих в детские лагеря, не было», – уточнили в ведомстве.

Однако выяснилось, что этим поездом делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов ехала на танцевальный конкурс. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана. Восемнадцать детей в сопровождении пяти взрослых направлялись на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин».

По данным пресс-службы, пострадавших среди детей и взрослых из Челнов нет. Они направлены в Котельниково для временного размещения. Руководство республики находится на постоянной связи с коллегами из Волгоградской области.

Ближе к трем часам дня в РЖД сообщили, что количество госпитализированных увеличилось до 16, около 140 человек получили ссадины и ушибы. Чуть позже местные власти заявили, что в Котельниковскую ЦРБ доставили 20 человек. Количество пострадавших детей увеличилось до семи.

«В РЖД создана горячая линия по вопросам, связанным с происшествием: 8 800 775 00 00, далее нажать 2», – говорится в сообщении.

Кроме того, по вопросам, связанным с крушением поезда, можно обращаться на горячую линию МЧС России по Волгоградской области: (8442) 96-70-39. Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты Комитета социальной защиты населения по телефону (8442) 73-02-33.

«До пункта назначения пассажиров доставит резервный состав»

«Состояние троих взрослых – водителя грузовика и пассажиров поезда – оценивается как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую помощь», – отмечают власти.

На месте работали 32 бригады скорой помощи. Была привлечена авиация – 12 врачей (нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и другие специалисты) были доставлены к месту ЧП на трех вертолетах.

К вечеру стало известно, что пассажиров сошедшего с рельс поезда к месту назначения доставит резервный состав. Сейчас он отправляется из Волгограда и будет подан на посадку на станции Гремячая. Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

«Пассажиры, эвакуированные из поезда №491 Казань – Адлер после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Организована раздача воды. По прибытии резервного состава пассажиры будут доставлены к нему автобусами», – сообщили в РЖД.

Нам удалось связаться с одним из пассажиров поезда, он заявил, что находится в пункте временного размещения, у него шок. Другая пассажирка поезда поделилась кадрами внутри вагона в первые секунды после происшествия и показала видео поезда снаружи. «Главное – живы», – написала она.

«Мы подъезжали уже к Котельниково, вдруг неожиданно выехал “КАМАЗ” и наш поезд врезался. Мы спокойно ехали, не ожидали такого. Мы были в девятом вагоне, его наполовину развернуло. Вагоны перед нами полностью опрокинуло. Сам локомотив был повернут на 180 градусов. Сейчас нас направили в кинотеатр в Котельниково, ждем дальнейших указаний. Мы не пострадали, но было страшно. Из вагона нам помогали выйти пассажиры и проводник», – дополнила она.