Очевидцы делятся видео с места схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом

Очевидцы делятся видео с места схода пассажирского поезда Казань – Адлер с рельсов в Волгоградской области. Видео появилась в местных телеграм-каналах.

Очевидцы рассказывают, что в поле лежат вагоны, из них вылезают люди. Где-то между вагонами виднеется кузов грузовика, который хотел проскочить перед поездом и из-за которого, по предварительным данным, произошла авария.