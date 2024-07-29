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Происшествия 29 июля 2024 13:24

Очевидцы делятся видео с места схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом

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Очевидцы делятся видео с места схода пассажирского поезда Казань – Адлер с рельсов в Волгоградской области. Видео появилась в местных телеграм-каналах.

Очевидцы рассказывают, что в поле лежат вагоны, из них вылезают люди. Где-то между вагонами виднеется кузов грузовика, который хотел проскочить перед поездом и из-за которого, по предварительным данным, произошла авария.

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