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Очевидцы делятся видео с места схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Очевидцы делятся видео с места схода пассажирского поезда Казань – Адлер с рельсов в Волгоградской области. Видео появилась в местных телеграм-каналах.
Очевидцы рассказывают, что в поле лежат вагоны, из них вылезают люди. Где-то между вагонами виднеется кузов грузовика, который хотел проскочить перед поездом и из-за которого, по предварительным данным, произошла авария.
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