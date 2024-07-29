Детей из Татарстана, следовавших в лагеря, в сошедшем с рельсов поезде не было

В сошедшем с рельсов поезде, следовавшем из Казани к Черноморскому побережью, не оказалось детей, направлявшихся в лагеря отдыха. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«На данном поезде организованных групп из Татарстана, следующих в детские лагеря не было», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что пассажирский поезд «Казань – Адлер» сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения поезда с КамАЗом. В поезде было 812 человек. По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов.В Минздраве сообщили, что пять человек, включая одного ребенка, госпитализированы.