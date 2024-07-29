Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Детей из Татарстана, следовавших в лагеря, в сошедшем с рельсов поезде не было
В сошедшем с рельсов поезде, следовавшем из Казани к Черноморскому побережью, не оказалось детей, направлявшихся в лагеря отдыха. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.
«На данном поезде организованных групп из Татарстана, следующих в детские лагеря не было», – уточнили в ведомстве.
Напомним, что пассажирский поезд «Казань – Адлер» сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения поезда с КамАЗом. В поезде было 812 человек. По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов.В Минздраве сообщили, что пять человек, включая одного ребенка, госпитализированы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников