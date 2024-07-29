Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения поезда из Казани с грузовиком
Южная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения пассажирского поезда сообщением Казань – Адлер с грузовым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По поручению Южной транспортной прокуратуры Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
UPD. Следователи возбудили дело после столкновения поезда и «КамАЗа» в Волгоградской области, сообщили в управлении на транспорте.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников