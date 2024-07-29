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Происшествия 29 июля 2024 13:47

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения поезда из Казани с грузовиком

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Южная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения пассажирского поезда сообщением Казань – Адлер с грузовым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению Южной транспортной прокуратуры Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

UPD. Следователи возбудили дело после столкновения поезда и «КамАЗа» в Волгоградской области, сообщили в управлении на транспорте.

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