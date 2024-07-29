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МВД: Водитель грузовика, выскочившего перед поездом Казань – Адлер, госпитализирован
В Волгоградской области госпитализировали водителя грузового автомобиля «КамАЗ», который столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«На место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – заявили в ведомстве.
Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля «КамАЗ» выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда, сообщили в РЖД. Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда. Движение поездов на участке приостановлено.
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