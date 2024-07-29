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Фото с места схода с рельсов поезда Казань-Адлер в Волгоградской области
Фото с места схода с рельсов поезда Казань-Адлер в Волгоградской области от администрации района и очевидцев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РЖД подтвердили сход восьми пассажирских вагонов поезда Казань-Адлер. По данным компании, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.
В настоящее время известно, что в поезде находились 812 человек. По данным Минздрава, в результате ЧП госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело.
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