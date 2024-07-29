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Видео работы аварийно-спасательных бригад МЧС с места ЧП с поездом Казань – Адлер
Появилось видео с места схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области. Видеозапись опубликована в телеграм-канале администрации.
Отмечается, что для пассажиров поезда Казань — Адлер в Волгоградской области организованы пункты временного размещения.
По данным МЧС России, с рельс сошли 9 вагонов, из них 7 – опрокинулись. Предварительно, пострадали более 100 человек. Пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших, оказывают первую помощь.
Выяснилось также, что в сошедшем с рельсов поезде Казань – Адлер находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов. 18 детей в сопровождении 5 взрослых направлялись на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин». Пострадавших среди делегации нет. Они направлены в Котельников для временного размещения.
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