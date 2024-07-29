Видео работы аварийно-спасательных бригад МЧС с места ЧП с поездом Казань – Адлер

Появилось видео с места схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области. Видеозапись опубликована в телеграм-канале администрации.

Отмечается, что для пассажиров поезда Казань — Адлер в Волгоградской области организованы пункты временного размещения.

По данным МЧС России, с рельс сошли 9 вагонов, из них 7 – опрокинулись. Предварительно, пострадали более 100 человек. Пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших, оказывают первую помощь.

Выяснилось также, что в сошедшем с рельсов поезде Казань – Адлер находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов. 18 детей в сопровождении 5 взрослых направлялись на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин». Пострадавших среди делегации нет. Они направлены в Котельников для временного размещения.