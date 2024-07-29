После схода с рельсов поезда из Казани госпитализированы 16 человек, 140 получили ушибы

После ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и 2 проводника, сообщили в РЖД. По данным компании, около 140 человек получили ссадины и ушибы.

Всего в поезде в момент аварии, по уточненным данным, находились 803 пассажира.

ЧП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «КамАЗ» выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань – Адлер. В результате произошел сход вагонов пассажирского поезда. По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов.

По предварительным данным, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.