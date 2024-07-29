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При столкновении поезда и «КамАЗа» в Волгоградской области пострадали более 20 человек
При столкновении поезда и «КамАЗа» в Волгоградской области пострадали более 20 человек, передает ТАСС.
Как сообщают в МЧС России, в настоящее время пострадавших эвакуируют. На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники.
«К вылету готовы 2 вертолета Ми-8 МЧС России», – добавили в чрезвычайном ведомстве.
Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла недалеко от станции Котельниково. По данным РЖД, сошли с рельсов восемь вагонов.
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