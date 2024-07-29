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Происшествия 29 июля 2024 14:05

Минздрав: После ЧП с пассажирским поездом Казань – Адлер госпитализированы пять человек

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Пять человек, включая одного ребенка, госпитализированы после столкновения поезда с КамАЗом под Волгоградом. Об этом сообщили в Минздраве.

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