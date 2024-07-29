По данным властей Волгоградской области, в поезде Казань – Адлер ехали 813 человек

В поезде Казань – Адлер, который сегодня столкнулся с грузовым авто, находились 813 человек. Об этом заявили в администрации Волгоградской области.

Отмечается, что губернатор Андрей Бочаров в первые минуты после ЧП провел оперативное совещание — поставил задачи по оказанию всей необходимой помощи пассажирам поезда и ликвидации последствий ЧП.

«На неохраняемом переезде перегона Гремячая-Котельниково произошло столкновение поезда №491 «Казань — Адлер» с грузовым автомобилем. По предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 813 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб», – сообщил Бочаров.

Власти отмечают, что ситуация взята на особый контроль.