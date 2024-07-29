После ЧП с поездом Казань – Адлер возбудили уголовное дело

Следователи СК России возбудили уголовное дело после столкновения пассажирского поезда Казань – Адлер с грузовым автомобилем КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта”», – говорится в заявлении.

Главой ведомства дано поручение руководителю ЗМСУТ СК России Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

ЧП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань – Адлер. В результате произошел сход вагонов пассажирского поезда. По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов.

В настоящее время известно, что в поезде находились 812 человек. По данным Минздрава, в результате ЧП госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок.

Позднее в РЖД сообщили, что водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.