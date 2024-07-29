Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После ЧП с поездом Казань – Адлер возбудили уголовное дело
Следователи СК России возбудили уголовное дело после столкновения пассажирского поезда Казань – Адлер с грузовым автомобилем КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта”», – говорится в заявлении.
Главой ведомства дано поручение руководителю ЗМСУТ СК России Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
ЧП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань – Адлер. В результате произошел сход вагонов пассажирского поезда. По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов.
В настоящее время известно, что в поезде находились 812 человек. По данным Минздрава, в результате ЧП госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок.
Позднее в РЖД сообщили, что водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников