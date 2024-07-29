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Происшествия 29 июля 2024 13:33

В РЖД сообщили, что из-за грузовика с рельсов сошли восемь вагонов поезда Казань – Адлер

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В РЖД подтвердили сход восьми пассажирских вагонов поезда Казань-Адлер. Информация появилась в телеграм-канале компании.

Отмечается, что сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля «КамАЗ» выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате произошёл сход 8 вагонов пассажирского поезда.

Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда.

«Движение поездов на участке приостановлено», – сообщили в пресс-службе РЖД.

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