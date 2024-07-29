Пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области

Пассажирский поезд «Казань – Адлер» сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По предварительным данным, поезд столкнулся с самосвалом «КамАЗ». Столкновения избежать не удалось, в результате чего поезд сошел с рельсов. Информации о пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.