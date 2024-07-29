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Происшествия 29 июля 2024 13:13

Пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области

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Пассажирский поезд «Казань – Адлер» сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По предварительным данным, поезд столкнулся с самосвалом «КамАЗ». Столкновения избежать не удалось, в результате чего поезд сошел с рельсов. Информации о пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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