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Пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд «Казань – Адлер» сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По предварительным данным, поезд столкнулся с самосвалом «КамАЗ». Столкновения избежать не удалось, в результате чего поезд сошел с рельсов. Информации о пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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