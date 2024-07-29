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После ЧП с поездом в Волгоградской области в больницу доставлены 30 человек
В Волгоградской области в Котельниковскую райбольницу доставлено 30 пострадавших при столкновении пассажирского поезда с грузовиком, из них 15 — дети, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
«Состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую помощь», – отмечают власти.
На месте задействованы 32 бригады скорой помощи. Кроме того, привлечена авиация — 12 врачей (нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и другие специалисты) доставлены к месту ЧП на трех вертолетах.
Напомним, что ЧП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети.
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