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Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе»
Очередное, 9686-е по счету, заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Транслировал мероприятие YouTube-канал ООН.
Председательствовавший на заседании постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки, открывая мероприятие, проинформировал о просьбе российской делегации почтить минутой молчания память погибших при теракте в Подмосковье. После этого он призвал всех присутствующих встать и почтить память жертв теракта.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.
Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли к ним цветы и игрушки в знак скорби по погибшим.
Соболезнования родным и близким жертв теракта выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.
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