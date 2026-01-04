news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 января 2026 14:29

В Казани трамвай Деда Мороза не выйдет на линию из-за непогоды

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня в столице Татарстана из-за непогоды не выйдет на линию трамвайный маршрут №7 «Волшебный трамвай Деда Мороза». Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры Казани.

Впрочем, из-за этого пропуска новогодний трамвай будет курсировать дополнительный день – 7 января.

Кроме того, «в связи с заснеженными погодными условиями» у Центра семьи «Казан» отменено представление «Приключение коня Юрия» от ДК имени С. Саид-Галиева и выступление группы 2IZI.

Из-за снегопадов спецтехника и службы МУП «Метроэлектротранс» работают в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется очистке от снега трамвайных путей, подчеркнули на предприятии.

На трамвайных маршрутах работают снегоочистительные вагоны «Снегурка» и грейдеры. Сопровождают спецтехнику сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта, которые очищают спецчасти и стрелочные переводы, и работники службы энергохозяйства.

Как ранее сообщал «Татар-информ», из-за неблагоприятных погодных условий сегодня так и не открылся каток в парке «Черное озеро».

Сегодня утром в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовых автомобилей по федеральным автодорогам Казань – Оренбург (на участке до Альметьевска) и Казань – Ульяновск. Позднее ограничение распространили на трассу М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов, на трассу М5 «Урал» и на трассу М12 «Восток».

Госавтоинспекция просит татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за непогоды, вообще отказаться от поездок на личном автотранспорте и не мешать снегоуборочной технике. МЧС и вовсе рекомендует в непогоду не выходить на улицу без особой надобности.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что метель и порывистый ветер накроют республику в воскресенье. По оценке синоптиков, пик непогоды в регионе придется именно на 4 января. Но метели не утихнут до утра понедельника, 5 января.

Для обеспечения безопасности на дорогах в Татарстане откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.

читайте также
В Казани на линию выйдет «волшебный трамвай»
В Казани на линию выйдет «волшебный трамвай»
Каток на «Черном озере» останется закрытым из-за снегопада
Каток на «Черном озере» останется закрытым из-за снегопада
За сутки с улиц Казани вывезли почти 10 тыс. тонн снега
За сутки с улиц Казани вывезли почти 10 тыс. тонн снега
В Татарстане на дорогах регионального значения убирают снег 265 машин
В Татарстане на дорогах регионального значения убирают снег 265 машин
На федеральных трассах в РТ, где ограничено движение, работают 177 снегоуборочных машин
В Госавтоинспекции РТ попросили водителей не мешать снегоуборочной технике
Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января
Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января
Гидрометцентр РТ: Метели в Татарстане не утихнут до утра понедельника
Гидрометцентр РТ: Метели в Татарстане не утихнут до утра понедельника
Минниханов призвал татарстанцев соблюдать бдительность на дорогах из-за метели
Минниханов призвал татарстанцев соблюдать бдительность на дорогах из-за метели
МЧС рекомендует жителям РТ в непогоду не выходить на улицу без особой надобности
#трамвай #новогодние праздники #снегопад
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

3 января 2026
Из-за непогоды в РТ ограничили движение по трассам Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск

Из-за непогоды в РТ ограничили движение по трассам Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск

4 января 2026