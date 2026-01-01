В Казани на линию выйдет «волшебный трамвай»

Фото: пресс-служба Управления культуры Казани

Сегодня в столице Татарстана выйдет на линию трамвайный маршрут №7 «Волшебный трамвай Деда Мороза». Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры Казани.

Новогодний трамвай будет курсировать ежедневно вплоть до 6 января с 16 до 17 часов. Пассажиров ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, памятные фотографии и караоке-баттл, отмечают в управлении.

Украшенный в новогоднем стиле трамвайный вагон будет останавливаться на всех остановках по маршруту №7.

Таким образом, маршрут «волшебного трамвая» будет следующим:

– «Железнодорожный вокзал»;

– «Улица Серова»;

– «Проспект Фатиха Амирхана»;

– «Ветеринарная академия»;

– «Улица Академика Арбузова»;

– «Улица Академика Сахарова»;

– «Проспект Победы»;

– «Жилой массив «Солнечный город»;

– «Улица Глазунова» (начало обратного пути).

