Общество 1 января 2026 11:29

В Казани на линию выйдет «волшебный трамвай»

В Казани на линию выйдет «волшебный трамвай»
Фото: пресс-служба Управления культуры Казани

Сегодня в столице Татарстана выйдет на линию трамвайный маршрут №7 «Волшебный трамвай Деда Мороза». Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры Казани.

Новогодний трамвай будет курсировать ежедневно вплоть до 6 января с 16 до 17 часов. Пассажиров ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, памятные фотографии и караоке-баттл, отмечают в управлении.

Украшенный в новогоднем стиле трамвайный вагон будет останавливаться на всех остановках по маршруту №7.

Таким образом, маршрут «волшебного трамвая» будет следующим:

– «Железнодорожный вокзал»;
– «Улица Серова»;
– «Проспект Фатиха Амирхана»;
– «Ветеринарная академия»;
– «Улица Академика Арбузова»;
– «Улица Академика Сахарова»;
– «Проспект Победы»;
– «Жилой массив «Солнечный город»;
– «Улица Глазунова» (начало обратного пути).

Подробнее о том, чем заняться в Казани на Новый год, читайте в материале «Татар-информа».

