За сутки с улиц Казани вывезли почти 10 тыс. тонн снега

Фото: t.me/kzn_official

За последние сутки с улиц столицы Татарстана вывезли 9,8 тыс. тонн снега – на 700 тонн больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ночью в расчистке дорог участвовали 687 единиц спецтехники и 513 дорожных рабочих. Днем на снегоуборочные работы выйдут 378 машин и 492 дорожных рабочих, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Сильная метель продолжается в Казани со вчерашнего дня, что осложняет уборку дорог и улиц. Снегоуборочные работы будут вестись как в дневные часы, так и предстоящей ночью, потому что «и после проходки техники дороги заметает».

За сутки для обработки дорог и тротуаров израсходовано 1,3 тыс. тонны противогололедных материалов. Всего с начала зимнего сезона с улиц столицы РТ вывезли 137,8 тыс. тонн снега. Также здесь израсходовали 23,8 тыс. тонн противогололедных материалов.

Сообщить о проблемных участках можно по телефонам: 236-4-123 (если это двор) и 222-7-222 (если это общегородская территория), а также в Telegram-бот @kznhelpbot.

Сегодня утром в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовых автомобилей по федеральным автодорогам Казань – Оренбург (на участке до Альметьевска) и Казань – Ульяновск. Позднее ограничение распространили на трассу М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов и на трассу М5 «Урал».

Госавтоинспекция просит татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за непогоды, вообще отказаться от поездок на личном автотранспорте и не мешать снегоуборочной технике.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что метель и порывистый ветер накроют республику в воскресенье. По оценке синоптиков, пик непогоды в регионе придется именно на 4 января.

Ожидается мокрый снег, местами сильный – выпадет до 20 миллиметров осадков, что составит 40–45% от месячной нормы. Разыграются метели с ухудшением видимости до 500 метров и ниже. Прогнозируется сильный южный ветер порывами до 15–20 м/с, а местами до 23 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Для обеспечения безопасности на дорогах в Татарстане откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.