Общество 4 января 2026 14:15

МЧС рекомендует жителям РТ в непогоду не выходить на улицу без особой надобности

В МЧС татарстанцам порекомендовали не выходить на улицу в непогоду без особой надобности.

Если это оказалось необходимым, пешеходам советуют передвигаться осторожно, использовать нескользящую обувь и быть особенно внимательными на обледенелых ступенях и при переходе проезжей части.

Водителям необходимо соблюдать повышенную дистанцию, избегать резких маневров и учитывать сложные дорожные условия. Кроме того, в МЧС обратили внимание на возросшие риски возникновения пожаров в отопительный сезон и призвали не оставлять без присмотра электроприборы.

«Татар-информ» сообщал, что, по прогнозу метеорологов, непогода продлится до утра 5 января. Местами по Татарстану прогнозируется метель с видимостью менее 1000 метров, усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

