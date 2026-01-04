news_header_top
Происшествия 4 января 2026 08:28

Из-за непогоды в РТ ограничили движение по трассам Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 8.00 в Татарстане временно ограничено движение автобусов и грузовых автомобилей по федеральным автодорогам Казань – Оренбург (на участке до Альметьевска) и Казань – Ульяновск. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Ограничения введены из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий – в целях обеспечения безопасности.

Соответственно, движение грузовиков и автобусов по указанным трассам останется ограниченным до тех пор, пока погодные условия в республике не улучшится.

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью следует по телефону: 8 (843) 533-38-88.

Еще накануне вечером на участках автодороги М5 в Самарской области временно ограничили движение из-за непогоды.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье. По оценке синоптиков, пик непогоды в республике придется именно на 4 января.

Ожидается мокрый снег, местами сильный – выпадет до 20 миллиметров осадков, что составит 40–45% от месячной нормы. Разыграются метели с ухудшением видимости до 500 метров и ниже. Прогнозируется сильный южный ветер порывами до 15–20 м/с, а местами до 23 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Для обеспечения безопасности на дорогах в Татарстане откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей региона беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.

