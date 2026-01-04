В Госавтоинспекции РТ попросили водителей не мешать снегоуборочной технике

В ведомстве напомнили, что дорожные службы приводят дороги в порядок и в процессе работы спецтехники может возникать эффект «снежного облака», значительно ограничивающий обзор, вследствие чего рекомендуется снизить скорость при сближении с машинами.

В автоинспекции также рекомендовали водителям обязательно проверить машину на исправность, соблюдать увеличенную дистанцию до других автомобилей, отказаться от рискованных маневров и обязательно использовать ремни безопасности.