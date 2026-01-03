Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

Сильный ветер, метель, ухудшение видимости на дорогах ожидаются в Татарстане сегодня вечером и завтра, 4 января. Об этом сегодня на внеочередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Доме Правительства РТ, сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Он отметил, что предупреждение о существенном ухудшении погодных условий в Татарстане из-за выхода западного циклона было распространено еще вчера.

«На текущий момент погодные условия в республике формируются под влиянием передней части западного циклона. По состоянию на 15 часов, в западной части республики отмечаются умеренные осадки в виде снега, местами отмечаются метели, сильный ветер пока до 15-16 м/с. Видимость, по данным метеорологической станции, ухудшается до одного-двух километров, а в международном аэропорту Казани до 900 м. Температура воздуха на данный момент до –5 ºС в западных районах, до –12 ºС на крайнем востоке республики. По состоянию на утро сегодняшнего дня, высота снежного покрова в республике составила от 13 см в Чистополе до 32 см в Елабуге, в Казани 27 см. Сегодня только начало процесса, пик придется на завтрашний день», – констатировал Феликс Гоголь.

Завтра, 4 января, в Татарстане ожидается мокрый снег, местами сильный – по данным Гидрометцентра РТ, до 20 мм ожидаются осадки в республике, что составит 40-45% от месячной нормы. Ожидается метель с ухудшением видимости до 500 м и ниже, сильный южный ветер порывами до 15-20 м/с, местами до 23 м/с. На дорогах – гололедица и снежные заносы.

«Сильные осадки ожидаются преимущественно в западных районах республики, в восточных районах осадки будут до умеренных, однако ветер сохранит свою силу по всей республике. К ночи на 5 января процесс будет ослабевать И 5 января будет лишь небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах с небольшой метелью. Ветер ослабнет до 6-11 м/с в дневные часы, однако ночью на 5-е он еще по-прежнему будет сильным – 15-18 м/с. Температура с 4-го на 5-е составит – 4-9 ºС, в ночные часы – до –7ºС», – рассказал глава Гидрометцентра РТ.



«Татар-информ» сообщал, что в МЧС татарстанцам напомнили о мерах безопасности в связи с ухудшающейся погодной ситуацией.

Пешеходам рекомендуют держаться на безопасном расстоянии от крупных конструкций, таких как рекламные щиты, дорожные указатели и линии электропередачи. Во время гололеда следует передвигаться медленно и аккуратно, используя удобную обувь с противоскользящей подошвой, а при пересечении проезжей части проявлять особую внимательность.

В ГУ МЧС России по РТ отмечают, что в случае непогоды лучше ездить на общественном транспорте, однако тем, кто решил поехать на машине, советуют строго соблюдать установленную скорость движения и дистанцию, а также воздержаться от резких маневров, перестроений и обгонов