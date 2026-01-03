Для обеспечения безопасности на дорогах зимой в Татарстане утвержден план «Буран»

В Республике Татарстан откорректирован и утвержден оперативный план «Буран» для реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями в зимний период 2025/2026 годов. Об этом сегодня на внеочередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Доме Правительства РТ, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

План направлен на обеспечение бесперебойного функционирования автомобильного и железнодорожного сообщения.

Замминистра подчеркнул, что содержание федеральных и региональных дорог, включая платные трассы, осуществляют 17 подрядных организаций.

Для обслуживания автодорог регионального значения задействован парк из 1 125 единиц специализированной дорожной техники. Среди них 345 комбинированных дорожных машин для распределения песко-соляной смеси и технической соли, а также 59 автосамосвалов для скоростной снегоочистки.

Все материалы для зимнего содержания дорог заготовлены в полном объеме. Для региональных трасс подготовлены 282,9 тыс. тонн песка, 91,9 тыс. тонн соли и 349,9 тыс. тонн ПСС. Для федеральных дорог – 18,2 тыс. тонн песка, 29,5 тыс. тонн реагентов и 147,7 тыс. тонн ПСС. Для местных дорог заготовлены 70,8 тыс. тонн песка, 16,8 тыс. тонн соли, 28,4 тыс. тонн реагентов и 73,6 тыс. тонн ПСС.

Контроль за эксплуатационным состоянием дорог ведется с помощью метеостанций: 44 комплекса работают на трассах федерального значения и 39 – на опорной сети региональных дорог. Все метеостанции прошли проверку перед началом зимнего периода.

На автодорогах федерального и регионального значения утверждены графики дежурств ответственных лиц, усилены меры по охране объектов транспортной инфраструктуры и организовано взаимодействие с дежурными службами правоохранительных органов и спасательных служб.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал всех ответственных должностных лиц вести непрерывный мониторинг обстановки и своевременно информировать органы управления РСЧС.

«Группировке сил и средств, созданной для обеспечения безопасности населения в праздничные дни, в случае необходимости немедленно переходить в высшие степени готовности в соответствии с существующими нормативами», – подчеркнул он.

Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сообщил, что в ближайшие сутки в Татарстане ожидаются сильный ветер, метель и ухудшение видимости на дорогах.

«Татар-информ» ранее писал о том, что в МЧС татарстанцам напомнили о мерах безопасности в связи с ухудшающейся погодной ситуацией.