Общество 4 января 2026 11:57

Каток на «Черном озере» останется закрытым из-за снегопада

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каток и пункт проката коньков в казанском парке «Черное озеро» сегодня не будут работать из-за непогоды. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

«Ждем окончания снегопада, чтобы очистить лед и подготовить его для безопасного катания», – пояснили в дирекции.

Кроме того, из-за плохих погодных условий перенесен уличный спектакль-променад «Гости Аллеи. Зимнее сияние». Он пройдет, как и запланировано, на бульваре на улице Серова, но во вторник, 6 января, в 18:30.

Сегодня утром в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовых автомобилей по федеральным автодорогам Казань – Оренбург (на участке до Альметьевска) и Казань – Ульяновск. Позднее ограничение распространили на трассу М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов и на трассу М5 «Урал».

Госавтоинспекция просит татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за непогоды, вообще отказаться от поездок на личном автотранспорте и не мешать снегоуборочной технике.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что метель и порывистый ветер накроют республику в воскресенье. По оценке синоптиков, пик непогоды в регионе придется именно на 4 января.

Ожидается мокрый снег, местами сильный – выпадет до 20 миллиметров осадков, что составит 40–45% от месячной нормы. Разыграются метели с ухудшением видимости до 500 метров и ниже. Прогнозируется сильный южный ветер порывами до 15–20 м/с, а местами до 23 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Для обеспечения безопасности на дорогах в Татарстане откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.

#каток в парке черное озеро #снегопад
