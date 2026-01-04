news_header_top
Происшествия 4 января 2026 11:30

Татарстанцев просят отказаться от поездок на личных авто

Татарстанцев просят отказаться от поездок на личных авто
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за непогоды татарстанцам порекомендовали отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Если же ехать необходимо, то в Госавтоинспекции Татарстана советуют строго придерживаться скоростного режима, увеличивать интервал до других автомобилей, исключить резкие маневры на дороге.

Также рекомендуется иметь при себе теплую одежду, заряженный мобильный телефон и минимальный набор инструментов.

При внештатной ситуации следует связываться с сотрудниками Госавтоинспекции по номеру (843) 5 333 888.

#гаи #непогода #метель
