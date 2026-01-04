Гидрометцентр РТ: Метели в Татарстане не утихнут до утра понедельника

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане вплоть до утра понедельника, 5 января, прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Завтра ночью и утром на территории республики, включая Казань, местами по-прежнему ожидаются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Юго-западный ветер несколько ослабнет: его порывы будут достигать лишь 15–20 м/с (в Казани – 15–17 м/с).

На дорогах региона – по-прежнему гололедица, также сохранятся снежные заносы.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что метель и порывистый ветер накроют республику в воскресенье. По оценке синоптиков, пик непогоды в Татарстане придется именно на 4 января.

Госавтоинспекция просит татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за непогоды, вообще отказаться от поездок на личном автотранспорте и не мешать снегоуборочной технике.

Для обеспечения безопасности на дорогах региона откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.