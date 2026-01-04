В Татарстане на дорогах регионального значения убирают снег 265 машин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня утром в Татарстане на автомобильных дорогах регионального значения работают 265 единиц снегоуборочной техники, тогда как ночью снег на них убирали 383 машины. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

За сутки на региональных дорогах израсходовано 2264 тонны песко-соляной смеси и 30 тонн соли.

Всего парк техники, использующийся в республике для содержания автодорог регионального значения, включает 1125 специализированных дорожных машин, приспособленных для выполнения работ по снегоочистке и распределению противогололедных материалов.

При этом для распределения песко-соляной смеси и технической соли используется 345 комбинированных дорожных машин, отметили в ведомстве.

При возникновении нештатных ситуаций на региональных дорогах следует обращаться по телефону круглосуточной оперативной службы Миндортранса РТ: 8 (843) 291-91-91.

Еще накануне вечером на участках автодороги М5 в Самарской области временно ограничили движение из-за непогоды. С сегодняшнего утра в Татарстане ограничено движение автобусов и грузовых автомобилей по федеральным автодорогам Казань – Оренбург (на участке до Альметьевска) и Казань – Ульяновск.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что метель и порывистый ветер накроют республику в воскресенье. По оценке синоптиков, пик непогоды в регионе придется именно на 4 января.

Ожидается мокрый снег, местами сильный – выпадет до 20 миллиметров осадков, что составит 40–45% от месячной нормы. Разыграются метели с ухудшением видимости до 500 метров и ниже. Прогнозируется сильный южный ветер порывами до 15–20 м/с, а местами до 23 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Для обеспечения безопасности на дорогах в Татарстане откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.