На федеральных трассах в РТ, где ограничено движение, работают 177 снегоуборочных машин

На федеральных трассах, проходящих по территории Татарстана, где ограничено движение автобусов и грузовиков из-за метели, работают более 177 единиц снегоуборочной техники. Трассы обрабатывают противогололедными материалами.

Как сообщает пресс-служба Волго-Вятскуправтодора, техника работает на татарстанских участках трассы М7, а также на автодорогах Зеленодольск – Йошкар-Ола, Казань – Оренбург, Казань – Буинск, на татарстанском участке трассы Цивильск – Ульяновск. Работы продлятся до улучшения погодных условий.

Напомним, что из-за ухудшения метеорологической обстановки в ГАИ Татарстана рекомендовали не выезжать на личных авто, а в случаях, если этого не избежать, – не мешать дорожной технике, держать увеличенную дистанцию, а также избегать резких маневров.

В случае возникновения сложных ситуаций участникам дорожного движения рекомендуется обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Волго-Вятскуправтодор по телефону: (843) 273 54 08 или на единый номер вызова экстренных служб 112.