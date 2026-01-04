В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий временно ограничено движение автобусов и грузовых автомобилей по трассе М12 «Восток». Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

На участке магистрали от 700-го до 836-го километра в снегоуборочных работах задействованы 16 комбинированных дорожных машин, четыре трактора (из них два – с роторным оборудованием) и один грузовой эвакуатор, а также шесть экипажей аварийных комиссаров.

«Водителей легковых авто также просим отложить поездки в непогоду. Все ограничения введены до улучшения погодных условий», – подчеркнули в пресс-службе госкомпании.

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге следует обращаться за помощью по номерам: *2323 или 112.

Сегодня утром в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовых автомобилей по федеральным автодорогам Казань – Оренбург (на участке до Альметьевска) и Казань – Ульяновск. Позднее ограничение распространили на трассу М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов и на трассу М5 «Урал».

Госавтоинспекция просит татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за непогоды, вообще отказаться от поездок на личном автотранспорте и не мешать снегоуборочной технике.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что метель и порывистый ветер накроют республику в воскресенье. По оценке синоптиков, пик непогоды в регионе придется именно на 4 января.

Ожидается мокрый снег, местами сильный – выпадет до 20 миллиметров осадков, что составит 40–45% от месячной нормы. Разыграются метели с ухудшением видимости до 500 метров и ниже. Прогнозируется сильный южный ветер порывами до 15–20 м/с, а местами до 23 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Для обеспечения безопасности на дорогах в Татарстане откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.