Путин с первых же минут получал доклады о происходящем в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин

Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин начал получать доклады о происходящем в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» с первых же минут нападения террористов. Соответствующие кадры приведены в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, по телефону российскому лидеру приходили сообщения от таких чиновников, как директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, вице-премьера РФ Татьяна Голикова, глава МЧС России Александр Куренков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Upd. (14.40): В видео звучат следующие реплики главы государства: «До связи», «Изменений никаких нет?», «Одиннадцать человек, да, задержаны?»

О том, что Путину доложили о нападении на «Крокус» в первые же минуты, первым рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.