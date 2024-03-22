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Песков: Путину в первые минуты доложили о нападении на «Крокус»
Президенту РФ Владимиру Путину в первые же минуты доложили о начале стрельбы в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам Пескова, Путин получает информацию о происходящем в «Крокусе» и принимаемых в связи с этим мерах «по линии всех соответствующих служб».
Президент также дал все необходимые указания в связи со случившемся, добавил пресс-секретарь главы государства.
Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.
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