Путину рассказали о спасении пострадавших при теракте в «Крокусе» и его расследовании

Президент РФ Владимир Путин провел ряд встреч в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, о ходе расследования нападения российскому лидеру рассказали директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Глава МЧС России Александр Куренков доложил Президенту о мерах по спасения пострадавших в результате теракта и об оказании им всей возможной помощи. Министр в том числе отметил, что «в этой работе принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств».

О мерах, принимающих для помощи пострадавшим, Путину сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Согласно данным Следственного комитета, в результате теракта в «Крокусе» погибли более 60 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.