Путин: Виновные в теракте в «Крокусе» должны понести справедливое наказание

Непосредственные исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» арестованы. В настоящее время следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, детали и роль каждого из участников, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Президент России Владимир Путин.

В расследовании теракта участвуют ФСБ и другие спецслужбы при координации Национального антитеррористического комитета.

«Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон», — подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что безопасность россиян, защита их прав и свобод, обеспечение суверенитета России, укрепление правопорядка являются ключевыми задачами государственной политики.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.