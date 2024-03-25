Путин: Организаторы теракта хотели посеять панику, но встретили единение

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин оценил реакцию российского общества на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поблагодарил всех, кто спасал людей и помогал пострадавшим. «Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки», — выразил уверенность он.

«Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — подчеркнул в связи с этим Путин.

Он также обратил внимание на то, что среди направляющих слова сочувствия семьям пострадавших есть люди разных национальностей, представители всех регионов страны и всех возрастов, в том числе дети, школьники и студенты.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, 75 из них опознаны. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.